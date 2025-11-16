Connect with us

Inter Milan, i nerazzurri vogliono recuperare Dumfries! Le ultime sulle condizioni. Segui le ultimissime sui rossoneri

Manca pochissimo al Derby della Madonnina, l’attesissimo scontro tra Inter e Milan, ma la vigilia in casa nerazzurra è scossa da un forte allarme infortunioChristian Chivu, l’ex difensore rumeno ora alla sua prima stracittadina come allenatore dell’Inter, rischia seriamente di dover rinunciare a un elemento cardine del suo undici titolare: l’esterno olandese Denzel Dumfries.

Il talentuoso e potente esterno destro è stato costretto a fare un rientro anticipato dalla sosta per le Nazionali. La causa è un fastidioso problema alla caviglia che lo ha messo ai margini. Attualmente, lo staff medico dell’Inter sta procedendo con una vera e propria corsa contro il tempo, sottoponendo il giocatore a sedute incessanti di fisioterapia intensiva. L’obiettivo è chiaro: Dumfries deve essere assolutamente in campo per il Derby, vista l’importanza della posta in palio.

L’urgenza dei nerazzurri: il timore Luis Henrique

La necessità di recuperare il giocatore non è solo legata al suo valore intrinseco, ma anche alla fragilità delle alternative. La speranza che la situazione possa rientrare è massima in Viale della Liberazione, un’urgenza ben riassunta dal titolo de Il Corriere dello Sport di questa mattina: “Dumfries deve rientrare a tutti i costi“.

La preoccupazione nasce dal fatto che, in assenza del titolare olandese, il tecnico Chivu sarebbe quasi certamente costretto ad affidarsi a Luis Henrique. L’esterno brasiliano, arrivato a Milano dal Marsiglia, non è ancora riuscito a entrare pienamente in sintonia con il calcio italiano e con i meccanismi della squadra. Le sue prestazioni in maglia nerazzurra sono state finora sottotono, e schierarlo titolare in un Derby così cruciale contro il Milan, il cui attacco è guidato da elementi rapidi e imprevedibili, sarebbe un enorme azzardo.

Il Milan osserva: le strategie di Allegri e Tare

Dall’altra parte della Madonnina, il Milan osserva con attenzione lo stato di salute dell’avversario. Per il Diavolo di Massimiliano Allegri, il competente e navigato allenatore toscano, l’eventuale assenza di Dumfries faciliterebbe il compito della manovra offensiva sulla corsia di competenza.

Anche il DS Igli Tare, il nuovo e strategico Direttore Sportivo dei rossoneri, sta studiando ogni scenario. La possibilità di affrontare un Inter privo di un giocatore di spinta così forte come l’olandese è un elemento che potrebbe influire sulle scelte tattiche e sulla mentalità con cui i rossoneri si avvicineranno a questo scontro Scudetto. Il recupero di Dumfries è l’incognita maggiore che aleggia sul Derby più atteso d’Italia.

