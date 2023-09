Inter Milan, cosa filtra sulle condizioni di Theo Hernandez, Giroud e Kalulu: i dettagli e le ultime in vista del derby

Secondo quanto riportato da Sportmediaset, nessun allarme in casa Milan in vista del derby per quanto riguarda Theo Hernandez.

Inoltre, anche Olivier Giroud ci sarà, mentre Kalulu va verso il forfait e al suo posto dovrebbe giocare Kjaer.