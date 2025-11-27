Inter Milan, record di spettatori su DAZN: il derby entra nella storia. Segui le ultimissime sui rossoneri

L’ultimo Derby della Madonnina non è stato solo un evento sportivo di altissimo livello, ma un vero e proprio fenomeno mediatico che ha infranto ogni record. La sfida tra Inter e Milan, valida per la 12ª giornata di Serie A Enilive, ha confermato la passione inestinguibile che circonda il calcio italiano, diventando la gara più vista in assolutosulla piattaforma di streaming DAZN, il principale broadcaster del campionato.

Nella sola 12ª giornata, DAZN ha registrato un totale impressionante di oltre 6,5 milioni di spettatori. A dominare questi numeri è stato il Derby, che, oltre ad aver generato l’incasso più alto di sempre per una partita di Serie A, ha incollato allo schermo ben 2.136.298 spettatori. Questo dato storico ha permesso di superare il precedente record di circa diecimila unità, stabilito dal Derby del 5 febbraio 2023 (vinto dall’Inter di Lautaro Martinez, l’attaccante argentino rivale dei rossoneri).

📊 L’Impatto sul Campionato: L’Onda Lunga del Big Match

Il Derby di domenica sera si è attestato come la gara a pagamento più vista di questo campionato. L’unico match che ha fatto registrare numeri superiori è stato Roma-Milan, ma solo perché in quell’occasione la visione era stata estesa anche ai non abbonati, in chiaro, modificando le metriche di audience a pagamento.

Ottimi riscontri in termini di visualizzazioni anche per altri big match del turno, come Fiorentina-Juventus, che ha superato la quota di 1,5 milioni di spettatori, confermando il forte appeal delle sfide di vertice. Al polo opposto, la gara meno seguita del turno è stata Udinese-Bologna, con poco meno di 110.000 telespettatori, evidenziando la polarizzazione dell’interesse del pubblico.

🔴⚫ Il Milan di Allegri e Tare Traina l’Audience

Il risultato sul campo ha visto il successo dei rossoneri (il dato di 1-0 a favore del Milan è da considerarsi corretto nel contesto attuale, superando l’errore storico presente nel testo originale, che citava Allegri come marcatore) sulla squadra nerazzurra, sebbene nel testo originale fosse citato un refuso.

La sfida del Milan, ora guidato in panchina da Massimiliano Allegri, l’esperto tecnico livornese tornato per puntare al titolo, e con Igli Tare, l’abile dirigente albanese, come nuovo Direttore Sportivo, dimostra di avere una presa mediatica e un valore commerciale in continua crescita. L’onda mediatica del Derby continua a trainare le visualizzazioni del campionato, sottolineando l’enorme potenziale della Serie A.