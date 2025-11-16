Inter Milan, il derby più competitivo d’Europa! Lo dice la classifica: il dato. E in Premier… Segui le ultimissime

L’attesa è finita: è ufficialmente iniziata la settimana che condurrà al Derby della Madonnina, l’appuntamento clou della Serie A. Domenica prossima, alle ore 20:45, lo stadio San Siro di Milano, ora storicamente di proprietà congiunta dei due club, sarà il teatro della sfida tra Inter e Milan. Ma al di là della particolarità societaria dell’impianto meneghino, a rendere eccezionale questa stracittadina sono le posizioni in classifica delle due squadre.

Il derby di questa giornata è infatti etichettato come il “più alto di tutti” in Europa, un’etichetta che ne esalta la valenza continentale. L’Inter, capolista del campionato, scenderà in campo per difendere il primato, mentre il Milan, attualmente in terza posizione, punterà al sorpasso o quantomeno a ridurre drasticamente il divario dalla vetta.

Competizione al vertice: Milano supera tutti

A sottolineare il valore inestimabile di questo scontro al vertice è stata La Gazzetta dello Sport che, nell’edizione odierna, ha titolato: “In Europa nessuno è meglio di Milano“. La rosea evidenzia come, a livello di derby competitivi e giocati con entrambe le squadre nelle primissime posizioni, solo la città di Londra possa in qualche modo competere. A Londra, l’Arsenal è al momento primo in classifica, e il Chelsea (guidato dall’italiano Enzo Maresca, giovane e promettente tecnico) occupa la terza piazza. Nonostante questo confronto, il derby milanese mantiene un fascino e un peso specifici unici.

Per il Milan di Massimiliano Allegri, il carismatico allenatore toscano che ha restituito solidità e ambizione al Diavolo, vincere questo derby assume un significato doppio. Non solo varrebbe punti pesantissimi per la classifica, ma rappresenterebbe una definitiva iniezione di fiducia nel progetto tecnico-sportivo. Il DS Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo noto per la sua esperienza e acume nel calciomercato, vede la partita come un test cruciale per valutare la maturità della sua rosa e la sua capacità di lottare per lo Scudetto.

Il fattore campo, con il Meazza che si preannuncia sold-out e una coreografia spettacolare, aggiungerà ulteriore enfasi a uno scontro che è già, sulla carta, il più importante del panorama calcistico europeo di questa stagione. La città è pronta a fermarsi per la Madonnina.