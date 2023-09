Inter Milan, Inzaghi sfida Pioli: i numeri delle squadre e non solo. I dati degli ultimi due anni dicono Inter, ma Pioli ha vinto lo scudetto

Il derby di Milano, sabato 16 settembre, è la sfida tra due squadre a pieni punti in questo campionato. Una delle due potrebbe fare il sorpasso e candidarsi per lo scudetto. Per capire meglio questa partita, La Gazzetta dello Sport esamina i numeri dei due allenatori.

In quasi tutti i frangenti, l’Inter è pari o superiore al Milan, ma con una netta differenza: i rossoneri con Pioli hanno conquistato lo scudetto. L’Inter di Inzaghi ha fatto registrare una differenza reti di 81 nel biennio 2021-23; 59 per la squadra di Pioli. Sono 155 i gol fatti dai neroazzurri, 133 quelli siglati dai rossoneri; i gol subiti invece sono gli stessi: 74.