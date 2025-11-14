Inter Milan, tegola per Chivu: si ferma il titolarissimo! Salta il derby? Le ultime

Inter Milan, i nerazzurri di Chivu rischiano di perdere una pedina importante. Le ultime in vista del derby di campionato

Cresce la preoccupazione in casa Inter in vista del cruciale derby contro il Milan, a causa dell’infortunio che ha colpito l’esterno Denzel Dumfries durante gli impegni con la Nazionale olandese.

Martedì scorso, il laterale nerazzurro aveva abbandonato in modo evidente l’allenamento dell’Olanda, sedendosi a bordo campo e togliendosi le scarpe, come riportato dalla testata NOS. Oggi, il timore è diventato più concreto con la comunicazione ufficiale: Dumfries non è stato incluso nella lista dei convocati per la partita degli Orange contro la Polonia.

Inter Milan, nerazzurri senza Dumfries? Le ultime dal ritiro dell’Olanda

La mancata convocazione solleva inevitabilmente un punto interrogativo sull’entità del problema fisico che affligge il giocatore. Il tempismo è particolarmente sfavorevole per l’Inter, dato che tra soli nove giorni è in programma il decisivo derby Inter-Milan, valido per la dodicesima giornata di Serie A Enilive. La sua assenza, o una condizione fisica non ottimale, rappresenterebbe un duro colpo per la fascia destra di mister Inzaghi in un match fondamentale per la classifica.

L’Olanda si gioca un obiettivo importante contro la Polonia: una vittoria garantirebbe il pass diretto per il Mondiale 2026 (Stati Uniti, Canada e Messico). Se gli Orange dovessero centrare questo risultato, diventerebbe ininfluente l’ultima partita di qualificazione contro la Lituania, offrendo così la possibilità di risparmiare Dumfries, nel caso il suo infortunio fosse di lieve entità, tutelandolo per il rientro a Milano in vista del derby