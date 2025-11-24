Connect with us

Inter Milan, Allegri regala un giorno di riposo ai rossoneri dopo la vittoria del derby

17 secondi ago

Inter Milan, Allegri regala un giorno di riposo ai rossoneri dopo la vittoria del derby. Segui le ultimissime sui rossoneri

Dopo la vittoria esaltante nel Derby di Milano contro l’Inter, il Milan ha avuto il meritato premio di una giornata di riposo completoMassimiliano Allegri, l’esperto tecnico livornese e attuale allenatore dei rossoneri, ha concesso ai suoi ragazzi un momento di stacco per smaltire le scorie fisiche ed emotive della stracittadina, un segnale della sua attenzione non solo alla tattica ma anche alla gestione delle risorse umane.

Il Diavolo tornerà ad allenarsi domani pomeriggio al centro sportivo di Milanello, dando il via alla preparazione intensiva in vista del prossimo cruciale appuntamento di campionato. La sfida in programma è un vero e proprio esame di maturitàsabato sera a San Siro arriverà la Lazio.

🗓️ La Settimana Tipo: Massima Concentrazione sulla Serie A

La decisione di Allegri di concedere un giorno di pausa rientra in una gestione strategica del carico di lavoro. Avendo il Milan l’opportunità di concentrarsi esclusivamente sulla Serie A in questa fase della stagione (dopo l’uscita dalle coppe), la gestione fisica diventa un vantaggio competitivo da non sprecare. Il riposo aiuta non solo al recupero muscolare, ma anche a resettare la mente dopo l’alta tensione del Derby.

La settimana tipo che inizia domani sarà fondamentale per Allegri per affinare i dettagli tattici in vista della Lazio, una squadra che, sebbene non sempre costante, possiede qualità offensiva e imprevedibilità. Il tecnico dovrà insistere sull’equilibrio difensivo e sulla concretezza sotto porta, due elementi che stanno caratterizzando la rinascita dei rossoneri.

💼 Il Monitoraggio di Tare e le Strategie a Lungo Termine

Anche Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo del Milan, noto per la sua attitudine strategica, sta seguendo attentamente la gestione della squadra. Il riposo concesso è un segnale che l’ambiente è sereno e fiducioso, ma il dirigente sa che la continuità è la chiave per la lotta Scudetto.

Tare e il suo staff osserveranno con attenzione la ripresa degli allenamenti per valutare lo stato di forma e la risposta fisica dei giocatori, specialmente i reduci da infortuni come Adrien Rabiot, il centrocampista francese il cui rientro è fondamentale. Ogni segnale da Milanello è cruciale per pianificare la finestra di mercato di gennaio e per garantire ad Allegri una rosa al completo e pronta a reggere il confronto con la capolista Roma.

L’obiettivo è chiaro: trasformare il successo del Derby in un trampolino di lancio per i prossimi, decisivi mesi.

