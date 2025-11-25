Inter Milan, sono loro due i pupilli di Allegri! Per l’allenatore sono inamovibili. Segui le ultimissime sui rossoneri

L’impatto di Luka Modrić e Adrien Rabiot sul centrocampo rossonero è stato un fattore decisivo in questa fase del campionato. La Gazzetta dello Sport dedica oggi un’analisi approfondita alla coppia, intitolando: “Specialisti scudetto. Modric-Rabiot, vincenti da Milan“, sottolineando come l’esperienza e la mentalità vincente dei due siano la vera base su cui Massimiliano Allegri sta costruendo il suo Diavolo.

L’Esperienza, Vero Ago della Bilancia per Allegri

Il tratto comune più importante per le ambizioni del Milan è l’esperienza vincente dei due mediani.

Luka Modrić: Nonostante i suoi 40 anni , il centrocampista croato appare tra i più lucidi in campo. La sua presenza garantisce una sicurezza e una fluidità nella fase di possesso e di contenimento che mancavano da tempo.

Adrien Rabiot: Il centrocampista francese è l' "ago della bilancia" dello schieramento di Massimiliano Allegri, il tecnico livornese, come si è visto nel Derby vinto, dove è rientrato dopo un infortunio muscolare con una prestazione di altissimo livello.

Il Milan ha scelto di ricostruire la propria forza partendo dalla mentalità dei campioni.

Tredici Titoli Nazionali in Due: La Garanzia Scudetto

L’analisi della Gazzetta quantifica il valore dei due: Modrić, tra Dinamo Zagabria e Real Madrid, ha vinto ben sette campionati nazionali. Rabiot, con PSG e Juventus, ha conquistato sei titoli equivalenti. Un totale di tredici Scudetti (o titoli maggiori) in due, un palmarès che infonde ai rossoneri la conoscenza e la gestione della pressione tipica delle squadre che puntano al titolo.

A questo discorso si affiancano anche altri elementi della rosa: Rafael Leao, la stella portoghese, è citato come elemento che “cerca conferme” in questa stagione, mentre si sottolinea che Christian Pulisic, pur essendo un marcatore decisivo, è ancora a secco di titoli nazionali.

La Visione di Igli Tare: Qualità e Leadership

La strategia societaria del club di Via Aldo Rossi è chiara: affiancare i giovani talenti ai campioni di esperienza. Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo del Diavolo, può dirsi pienamente soddisfatto del rendimento di Modrić e Rabiot, che confermano come la ricerca di qualità e leadership sia il percorso giusto.

Il compito di Allegri è utilizzare la loro mentalità d’acciaio per guidare l’intero gruppo ai nuovi successi, trasformando l’esperienza individuale in un trionfo collettivo per la conquista finale dello Scudetto.