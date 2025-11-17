Inter Milan, Allegri è l’uomo Derby: il tecnico rossonero vanta un record unico nelle stracittadine. Ecco quale

Inter Milan, i rossoneri di Massimiliano Allegri si avvicinano al derby. Il tecnico livornese vanta un record nelle stracittadine: ecco quale

In vista del prossimo derby di Milano tra l’Inter di Chivu e il Milan di Allegri, La Gazzetta dello Sport ha voluto ricordare come il tecnico rossonero sia uno specialista delle stracittadine. L’esordio di Massimiliano Allegri nel derby meneghino avvenne il 14 novembre 2010, in una situazione simile a quella attuale, con la vittoria per 0-1 grazie a un rigore di Zlatan Ibrahimović.

La sua striscia vincente proseguì in modo cruciale nella gara di ritorno del 2 aprile 2011. Nonostante l’assenza di Ibrahimović, il Milan dominò per 3-0 (doppietta di Pato e rigore di Cassano) contro l’Inter di Leonardo, una vittoria che si rivelò determinante per la conquista dello Scudetto. Allegri completò l’en plein di stracittadine vincendo anche la Supercoppa Italiana nell’agosto 2011 a Pechino, battendo l’Inter 2-1 con i gol di Ibra e Boateng, dopo il vantaggio iniziale di Sneijder.

Inter Milan, Allegri cerca il riscatto contro i nerazzurri

Tuttavia, dopo questo periodo d’oro, i successivi cinque derby di Milano con Allegri in panchina videro una netta inversione di tendenza: quattro sconfitte e un solo pareggio. Il vero record di Allegri, però, risiede nel derby della Mole. Nelle sue due esperienze alla guida della Juventus (2014-2019 e 2021-2024), il tecnico ha disputato 18 stracittadine contro il Torino, registrando un bilancio quasi perfetto: 13 vittorie, 4 pareggi e una sola sconfitta.

Il Milan, e i suoi tifosi, spera che Allegri possa replicare l’entusiasmo e il successo dei suoi primi incoraggianti derby in rossonero per affrontare al meglio l’imminente scontro di San Siro.