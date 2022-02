Inter Milan, a Tonali il compito di schermare Brozovic

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Sul sito ufficiale del Milan, il club ha condiviso quelli che saranno i duelli decisivi della partita contro l’Inter: tra questi, Tonali contro Brozovic.

I cervelli delle squadre, i motori del gioco. “È quella settimana lì…”, il messaggio social di Tonali. Ed è anche quella partita lì, che nel Derby casalingo di novembre lo ha visto pennellare la punizione che ha portato al pareggio. Parliamo di centrocampisti di qualità e sostanza, ma diversi: Sandro è meno regista, meno palleggiatore, al tempo stesso più portato a seguire la manovra in avanti e cercare anche la soluzione verso la porta. Brozović dà ordine e geometrie come nessuno, è il giocatore che ha iniziato più sequenze su azione terminate con una conclusione in campionato (27). Molte le statistiche in comune, con cifre differenti: a parte macinare chilometri, condividono i record di Milan e Inter a livello di passaggi nella metà campo offensiva (454 l’italiano, 846 per il croato) e falli commessi (26 a 25). In mezzo ci sarà da ragionare, battagliare e incidere.