Inter Juve da Far West: Spalletti contro Marotta e la furia di Comolli nel tunnel. Cosa è successo

Inter Juve, spunta un incredibile retroscena sul Derby d’Italia: furia di Spalletti contro Marotta e un Comolli furioso contro La Penna

Il post-partita di Inter-Juventus 3-2 non è stato solo il teatro della festa nerazzurra per il gol di Zielinski al 90′, ma si è trasformato in un vero e proprio “corral” nel sottopassaggio che conduce agli spogliatoi di San Siro. Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, la tensione accumulata durante un match condizionato da episodi arbitrali controversi è esplosa in un faccia a faccia ad altissima quota.

Inter Juve: volano parole grosse tra dirigenti

L’atmosfera si è fatta incandescente già al rientro per l’intervallo, dopo l’espulsione di Kalulu che ha lasciato la Juventus in dieci uomini:

  • Scontro tra Titani: Luciano Spalletti, visibilmente alterato, avrebbe rivolto parole pesanti a Beppe Marotta. Un gelo totale tra l’allenatore bianconero e il presidente nerazzurro, che ha radici lontane e che ieri è sfociato in un alterco verbale diretto.
  • La Furia di Comolli: A rendere la situazione ancora più esplosiva è stato l’intervento di Damien Comolli. L’amministratore delegato della Juventus (ex Tolosa) è piombato nel tunnel come una furia, inveendo contro l’arbitro La Penna con epiteti pesantissimi. La sfuriata è stata così violenta che lo stesso Spalletti e il portiere Perin hanno dovuto trascinarlo via fisicamente per evitare sanzioni ancor più gravi.
  • Tutti contro Tutti: Nel parapiglia sono stati coinvolti anche il dirigente interista Riccardo Ferri e il DT bianconero François Modesto, arrivati quasi alle mani, mentre Giorgio Chiellini tentava di riportare la calma definendo l’arbitraggio “inadeguato e inaccettabile”.

Le conseguenze del “Videocalcio”

La rabbia juventina è figlia di una gestione del VAR che, secondo la dirigenza torinese, ha penalizzato eccessivamente la squadra. L’episodio del contatto Kalulu-Bastoni è stato la scintilla di una polveriera che rischia di avere pesanti ripercussioni davanti al Giudice Sportivo. Per il Milan, spettatore interessato, questo clima di estremo nervosismo tra le rivali scudetto potrebbe rappresentare un vantaggio psicologico in vista della volata finale.

