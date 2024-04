Inter Empoli 2-0, Inzaghi continua a vincere e i tifosi cantano: «La capolista se ne va». Il tabellino del match di Serie A

Altra vittoria per l’Inter di Simone Inzaghi sempre più prima nonostante la vittoria del Milan contro la Fiorentina. Decidono le reti di Dimarco e di Sanchez che portano i tre punti contro la squadra toscana che è arrivata a San Siro per fare punti importanti per la zona salvezza.

Sul doppio vantaggio i tifosi nerazzurri hanno intonato il coro, usato l’anno scorso molto dal Napoli: «La capolista se ne va».