Insigne torna in Italia a gennaio? Accordo praticamente raggiunto, manca solo la firma. I dettagli

Insigne, l’ex Napoli e Toronto è pronto a tornare in Italia nel mese di gennaio: accordo praticamente raggiunto con la Lazio

Sembra essere arrivata a una svolta decisiva la telenovela legata al futuro di Lorenzo Insigne. Dopo le numerose indiscrezioni delle ultime settimane, l’ex capitano del Napoli ha sciolto le riserve sul suo prossimo destino calcistico. Come riportato puntualmente dall’esperto di mercato Nicolò Schira, l’ex Toronto ha dato la sua totale disponibilità al trasferimento alla Lazio. Dietro questa operazione c’è la fortissima volontà di Maurizio Sarri, il tecnico che più di ogni altro ha saputo esaltare le caratteristiche del fantasista partenopeo durante gli anni d’oro all’ombra del Vesuvio, e che ora spinge per riaverlo alle sue dipendenze nella Capitale.

Questa accelerazione spegne quasi definitivamente le speranze, o per meglio dire le suggestioni, che avevano accostato il giocatore al Milan. Recentemente, infatti, il profilo di Insigne era stato monitorato anche dalla dirigenza di via Aldo Rossi come possibile rinforzo di lusso a parametro zero, un’idea affascinante per aggiungere qualità, tecnica ed esperienza internazionale al reparto avanzato del Diavolo senza intaccare il budget dei cartellini. Tuttavia, il richiamo sentimentale e tecnico del suo vecchio “maestro” Sarri sembra aver fatto la differenza, orientando la scelta del giocatore verso la sponda biancoceleste del Tevere.

Insigne, accordo con la Lazio

I dettagli dell’intesa sono già stati delineati: secondo le fonti, si parla di un contratto valido fino al 2027 con un ingaggio che si aggira intorno a 1,2 milioni di euro. Tutto fatto quindi? Non ancora. Per celebrare ufficialmente il matrimonio tra Lorenzo Insigne e la Lazio manca un tassello burocratico ma fondamentale: il via libera della FIGC. Il club capitolino è infatti in attesa della revoca del divieto di mercato che attualmente congela le operazioni in entrata. Solo una volta ottenuto questo sblocco formale, l’affare potrà essere ratificato.