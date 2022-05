Inghilterra, Southgate: «Importante che Tomori abbia vinto uno scudetto»

Il CT dell’Inghilterra, Southgate, ha elogiato la stagione di Tomori, difensore del Milan fresco vincitore dello scudetto

Il CT dell’Inghilterra, Southgate, ha parlato così di Tomori e Abraham:

«Abraham e Tomori hanno il grande merito di essersi ambientati in un Paese e in un calcio diverso, hanno imparato un’altra lingua e si sono adeguati a un’altra cultura. Fikayo entra nel gruppo con la sicurezza di chi ha vinto uno scudetto e che ogni settimana ha giocato davanti a 70.000 tifosi, una pressione simile a quella che si ha quando si gioca in Premier, ha giocato una grande stagione»