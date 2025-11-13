Inghilterra Serbia 2-0: Pavlovic dice addio al Mondiale. Il resoconto del match del difensore rossonero – FOTO

Connect with us

Inghilterra Serbia 2-0: il difensore del Milan Pavlovic gioca 90 minuti nella sfida che sancisce la mancata qualificazione al Mondiale

Sconfitta amara per la Serbia contro l’Inghilterra, che si impone per 2-0 e sancisce l’eliminazione definitiva della selezione serba dai prossimi Mondiali 2026.

Il difensore rossonero Strahinja Pavlović è rimasto in campo per tutti i novanta minuti, giocando come centrale di sinistra in una linea a quattro.

La partita è stata decisa dai gol inglesi: Saka ha sbloccato il risultato nel primo tempo, e Eze ha chiuso la pratica segnando allo scadere. Nonostante la prestazione del difensore del Milan, la Serbia di Paunović non è riuscita a trovare la via del gol, chiudendo anzitempo il suo percorso nelle qualificazioni mondiali.

