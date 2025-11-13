News
Formazioni ufficiali Inghilterra Serbia: la scelta di Paunovic su Pavlovic
Formazioni ufficiali Inghilterra Serbia: Paunovic ha deciso di lanciare dal primo minuto il difensore del Milan Pavlovic
Sono state rese note le formazioni ufficiali per la sfida tra Inghilterra e Serbia, valida per il nono turno di qualificazione ai prossimi Mondiali 2026.
Il CT inglese Thomas Tuchel schiera un solido 4-2-3-1, puntando sulla stella del Bayern Monaco, Harry Kane, come terminale offensivo, supportato da Saka, Bellingham e Rashford.
La Serbia, guidata dall’allenatore Veljko Paunović, risponde con lo stesso modulo. In campo dal primo minuto c’è il difensore rossonero Strahinja Pavlović, in attacco la punta della Juventus, Dušan Vlahović.
LE FORMAZIONI UFFICIALI
- INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; James, Konsa, Stones, Burn; Anderson, Rice; Saka, Bellingham, Rashford; Kane. All. Tuchel.
- SERBIA (4-2-3-1): Petrović; Mimović, Milenković, Pavlović, Terzić; Gudelj, Lukić; Živković, Samardžić, Kostić; Vlahović. All. Paunović.