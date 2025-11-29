Connect with us

Infortunio Vlahovic: ansia Juve, il serbo esce in lacrime contro il Cagliari. Le condizioni della punta

18 minuti ago

Vlahovic

Infortunio Vlahovic: Spalletti perde il bomber nel primo tempo col Cagliari: guaio muscolare calciando in porta, entra David

Tegola pesantissima in casa bianconera durante la sfida contro il Cagliari. L’Infortunio di Vlahovic ha gelato lo stadio e lo staff tecnico guidato da Luciano Spalletti: l’attaccante serbo è stato costretto ad abbandonare il campo anzitempo a causa di un problema muscolare accusato calciando verso la porta di Caprile, pochi minuti dopo il pareggio di Yildiz.

Come riportato puntualmente da Gianluca Di Marzio, la dinamica e la reazione del giocatore preoccupano non poco l’ambiente: il numero 9 è uscito dal terreno di gioco con le lacrime agli occhi, un segnale decisamente scoraggiante che fa temere un lungo stop.

Al suo posto è entrato David, ma il pensiero corre subito al calendario, che non ammette soste. Nel prossimo turno, infatti, la Juventus dovrà affrontare il delicatissimo big match contro il Napoli di Antonio Conte. Nelle prossime ore Vlahovic si sottoporrà agli esami strumentali per definire l’entità del danno e stabilire i tempi di recupero, ma la sua presenza nella sfida contro gli azzurri appare ora fortemente a rischio.

