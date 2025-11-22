Connect with us

Vlahovic, cori razzisti dal pubblico di Firenze: la Viola corre un grosso rischio. L'episodio e cosa può succedere

Inter Milan, le ultime sulle scelte di Chivu in vista della stracittadina: chi al posto di Dumfries? Ultime

Allegri, la mossa anti Inter ispirata ad Antonio Conte? Il tecnico ha analizzato anche la gara vinta dal Napoli contro i nerazzurri

Gattuso guarda ancora in casa Milan: non solo Ricci e Gabbia, c'è anche lui sul taccuino del CT Azzurro

Bartesaghi titolare in Inter Milan? Allegri ha sciolto le riserve! Spiffero da Milanello e indiscrezioni confermate

26 minuti ago

Vlahovic

Vlahovic, bruttissimo episodio durante Fiorentina Juve: cori razzisti dal pubblico di casa nei confronti del centravanti serbo

Inizio di partita tesissimo al Franchi tra Fiorentina e Juventus, non solo per un rigore assegnato e poi revocato dal VAR (con traversa di Kean), ma soprattutto per il comportamento inammissibile della Curva Fiesole.

Si sono registrati cori discriminatori incessanti e ripetuti nei confronti dell’ex Dusan Vlahovic, costringendo l’arbitro Doveri ad attivare il protocollo antirazzismo.

L’applicazione del protocollo

  • Primo Step: Doveri ha richiamato il quarto uomo Marchetti per segnalare l’episodio. Lo speaker ha diffuso prontamente il messaggio di cessazione dei cori, pena la sospensione.
  • Secondo Step: Il coro si è rialzato al 15′, proprio mentre Vlahovic era sul dischetto (prima della revoca del rigore). L’arbitro ha quindi riunito le squadre a centrocampo e ha fatto ripetere l’avviso dagli altoparlanti.
  • Capitano in Azione: Il capitano della Fiorentina, Ranieri, è intervenuto di persona sotto la Curva Fiesole chiedendo ai tifosi di smettere, mimando lo zero e il tre (sconfitta a tavolino).

Con il secondo step eseguito, al terzo episodio la partita sarà sospesa definitivamente.

image 58

