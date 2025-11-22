News
Vlahovic, cori razzisti dal pubblico di Firenze: la Viola corre un grosso rischio. L’episodio e cosa può succedere
Vlahovic, bruttissimo episodio durante Fiorentina Juve: cori razzisti dal pubblico di casa nei confronti del centravanti serbo
Inizio di partita tesissimo al Franchi tra Fiorentina e Juventus, non solo per un rigore assegnato e poi revocato dal VAR (con traversa di Kean), ma soprattutto per il comportamento inammissibile della Curva Fiesole.
Si sono registrati cori discriminatori incessanti e ripetuti nei confronti dell’ex Dusan Vlahovic, costringendo l’arbitro Doveri ad attivare il protocollo antirazzismo.
L’applicazione del protocollo
- Primo Step: Doveri ha richiamato il quarto uomo Marchetti per segnalare l’episodio. Lo speaker ha diffuso prontamente il messaggio di cessazione dei cori, pena la sospensione.
- Secondo Step: Il coro si è rialzato al 15′, proprio mentre Vlahovic era sul dischetto (prima della revoca del rigore). L’arbitro ha quindi riunito le squadre a centrocampo e ha fatto ripetere l’avviso dagli altoparlanti.
- Capitano in Azione: Il capitano della Fiorentina, Ranieri, è intervenuto di persona sotto la Curva Fiesole chiedendo ai tifosi di smettere, mimando lo zero e il tre (sconfitta a tavolino).
Con il secondo step eseguito, al terzo episodio la partita sarà sospesa definitivamente.
QUOTE INTER MILAN – Dopo il mezzo passo falso contro il Parma, il Milan è chiamato al riscatto proprio nel derby milanese contro l’Inter, per non perdere contatto dalla vetta della classifica.
La quota OVER 0.5 (almeno un gol nel match) è data a 8.00 su SNAI grazie alla super quota maggiorata offerta ai nuovi clienti tramite link.
La stessa giocata è quotata 1.04 su Goldbet e su Lottomatica.