Vlahovic, cori razzisti dal pubblico di Firenze: la Viola corre un grosso rischio. L’episodio e cosa può succedere

Vlahovic, bruttissimo episodio durante Fiorentina Juve: cori razzisti dal pubblico di casa nei confronti del centravanti serbo

Inizio di partita tesissimo al Franchi tra Fiorentina e Juventus, non solo per un rigore assegnato e poi revocato dal VAR (con traversa di Kean), ma soprattutto per il comportamento inammissibile della Curva Fiesole.

Si sono registrati cori discriminatori incessanti e ripetuti nei confronti dell’ex Dusan Vlahovic, costringendo l’arbitro Doveri ad attivare il protocollo antirazzismo.

L’applicazione del protocollo

Primo Step: Doveri ha richiamato il quarto uomo Marchetti per segnalare l’episodio. Lo speaker ha diffuso prontamente il messaggio di cessazione dei cori, pena la sospensione.

ha richiamato il quarto uomo per segnalare l’episodio. Lo ha diffuso prontamente il messaggio di cessazione dei cori, pena la sospensione. Secondo Step: Il coro si è rialzato al 15′ , proprio mentre Vlahovic era sul dischetto (prima della revoca del rigore). L’arbitro ha quindi riunito le squadre a centrocampo e ha fatto ripetere l’avviso dagli altoparlanti.

Il coro si è rialzato al , proprio mentre era sul dischetto (prima della revoca del rigore). L’arbitro ha quindi e ha fatto dagli altoparlanti. Capitano in Azione: Il capitano della Fiorentina, Ranieri, è intervenuto di persona sotto la Curva Fiesole chiedendo ai tifosi di smettere, mimando lo zero e il tre (sconfitta a tavolino).

Con il secondo step eseguito, al terzo episodio la partita sarà sospesa definitivamente.

QUOTE INTER MILAN – Dopo il mezzo passo falso contro il Parma, il Milan è chiamato al riscatto proprio nel derby milanese contro l’Inter, per non perdere contatto dalla vetta della classifica.

La quota OVER 0.5 (almeno un gol nel match) è data a 8.00 su SNAI grazie alla super quota maggiorata offerta ai nuovi clienti tramite link.

La stessa giocata è quotata 1.04 su Goldbet e su Lottomatica.