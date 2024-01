Infortunio Tomori, il centrale ha un obiettivo per il rientro. ULTIMISSIME

Infortunio Tomori, il centrale del Milan vuole rientrare per la gara col Rennes in Europa League: tra dieci giorni controllo decisivo

Come riportato da calciomercato.com, Fikayo Tomori, attualmente fuori per infortunio, ha un obiettivo chiaro in mente.

Il difensore centrale inglese vuole rientrare per la sfida di Europa League tra Milan e Rennes fissata per metà febbraio: tra dieci giorni controllo decisivo per l’ex Chelsea.