Infortunio Sportiello, che tegola per il Milan! Salta la Juve: le sue condizioni

Dopo Mike Maignan, assente per squalifica, il Milan perde anche Marco Sportiello per infortunio: il portiere salta la Juve

Guai per il Milan in vista del match di domenica contro la Juve: Marco Sportiello sarà out per infortunio. Di seguito il comunicato del club rossonero sull’entità e sulle condizioni dell’estremo difensore.

Marco Sportiello ha riportato una lesione del gemello mediale del polpaccio sinistro.

Il portiere dovrà osservare un periodo di dieci giorni di riposo dopodiché verrà valutata l’evoluzione con una nuova risonanza magnetica.