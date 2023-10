Infortunio Sportiello, ipotesi clamorosa: torna a gennaio? Cosa filtra

Infortunio Sportiello, lo stop del secondo portiere del Milan potrebbe essere più lungo del previsto: ipotesi ritorno a gennaio

Come riportato da Tuttosport, in casa Milan c’è grande preoccupazione per Marco Sportiello, secondo portiere rossonero fermatosi ieri per una lesione del gemello mediale del polpaccio sinistro.

L’ex Atalanta chiaramente non difenderà i pali della porta del Diavolo contro la Juve a San Siro e, in attesa del nuovo controllo da effettuare tra 10 giorni, il rischio è che lo stop duri fino a gennaio. Pioli è chiamato a preservare Mike Maignan.