Italia, Mancini perde anche Sirigu: il portiere torna a Genova

Altro k.o. per l’Italia con Salvatore Sirigu costretto a lasciare il ritiro per un infortunio: la lista degli indisponibili si allunga

Dopo gli infortuni di Calabria, Bastoni e Biraghi di ieri, oggi l’Italia perde un altro elemento in vista del fondamentale match di domani sera contro l’Irlanda del Nord. Lascia infatti il ritiro della Nazionale anche Salvatore Sirigu per un problema che non è stato ancora reso noto.

Il portiere rientra al Genoa, ma non verrà sostituito da Mancini dato che il c.t. aveva già convocato quattro portieri con Cragno e Meret che faranno quindi da vice Donnarumma.