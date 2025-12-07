Infortunio Santiago Gimenez, sensazioni pessime da Milanello! Nessuna tempista sul rientro? Cosa filtra sul messicano

Infortunio Santiago Gimenez, arrivano pessime notizie da Milanello: non ci sono tempistiche precise per il rientro del messicano

Il Milan si prepara alla difficile trasferta di domani sera contro il Torino dovendo fare i conti con un bollettino di assenze che complica i piani di Massimiliano Allegri. Come sottolinea il giornalista Marco Guidi su gazzetta.it, la lista degli indisponibili è composta da tre nomi: Santiago Gimenez, Zachary Athekame e Youssouf Fofana.

Nessuno di questi tre giocatori recupererà per la gara di lunedì sera, costringendo il tecnico a soluzioni alternative in difesa e, soprattutto, in attacco e a centrocampo. La situazione più delicata e ricca di incertezze riguarda proprio il centravanti messicano Santiago Gimenez.

Infortunio Santiago Gimenez, dilemma tempistiche

Secondo Guidi, per Gimenez «non c’è una tempistica definita»: la caviglia destra continua a «tormentare» l’attaccante. La speranza, nella migliore delle ipotesi, è che si possa rivedere in gruppo la prossima settimana, ma l’incertezza clinica e i dubbi sulla sua piena condizione fisica prolungano il suo stop. L’assenza forzata di Gimenez si somma a quelle di Fofana e Athekame, rendendo le scelte di Allegri per la trasferta piemontese limitate ma cruciali per ottenere i tre punti.