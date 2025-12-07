 Infortunio Santiago Gimenez, sensazioni pessime da Milanello
Connect with us

News

Infortunio Santiago Gimenez, sensazioni pessime da Milanello! Nessuna tempista sul rientro? Cosa filtra sul messicano

News

Lazio Bologna 1-1, la squadra di Sarri non va oltre il pareggio: il resoconto del match

News

Torino Milan, record in negativo per i granata: è la terza volta negli ultimi 11 anni. Il dato

News

Torino Milan, c'è un trend da invertire. I granata hanno superato i rossoneri nelle ultime tre sfide casalinghe: il dato

News

Fonseca, l'ex tecnico rossonero torna sulla panchina del Lione dopo la maxi squalifica di nove mesi

News

Infortunio Santiago Gimenez, sensazioni pessime da Milanello! Nessuna tempista sul rientro? Cosa filtra sul messicano

Milan news 24

Published

26 secondi ago

on

By

Santiago Gimenez

Infortunio Santiago Gimenez, arrivano pessime notizie da Milanello: non ci sono tempistiche precise per il rientro del messicano

Il Milan si prepara alla difficile trasferta di domani sera contro il Torino dovendo fare i conti con un bollettino di assenze che complica i piani di Massimiliano Allegri. Come sottolinea il giornalista Marco Guidi su gazzetta.it, la lista degli indisponibili è composta da tre nomi: Santiago Gimenez, Zachary Athekame e Youssouf Fofana.

Nessuno di questi tre giocatori recupererà per la gara di lunedì sera, costringendo il tecnico a soluzioni alternative in difesa e, soprattutto, in attacco e a centrocampo. La situazione più delicata e ricca di incertezze riguarda proprio il centravanti messicano Santiago Gimenez.

Infortunio Santiago Gimenez, dilemma tempistiche

Secondo Guidi, per Gimenez «non c’è una tempistica definita»: la caviglia destra continua a «tormentare» l’attaccante. La speranza, nella migliore delle ipotesi, è che si possa rivedere in gruppo la prossima settimana, ma l’incertezza clinica e i dubbi sulla sua piena condizione fisica prolungano il suo stop. L’assenza forzata di Gimenez si somma a quelle di Fofana e Athekame, rendendo le scelte di Allegri per la trasferta piemontese limitate ma cruciali per ottenere i tre punti.

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.