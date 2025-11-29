Infortunio Santiago Gimenez, centravanti messicano ancora fermo: prossima settimana il rientro in gruppo? Ultime

Infortunio Santiago Gimenez: niente Lazio per la punta che punta al rientro la prossima settimana anche se non c’è ancora una data precisa

Non c’è pace per l’attacco rossonero in vista del big match di questa sera a San Siro tra Milan e Lazio. La notizia era nell’aria, ma ora è arrivata la conferma definitiva: Santiago Gimenez non sarà della partita contro la Lazio, gara valida per la tredicesima giornata di Serie A. L’attaccante messicano, che non disputa una gara ufficiale con la maglia del Milan dalla trasferta di fine ottobre contro l’Atalanta, è costretto a dare nuovamente forfait. Il calvario causato dal fastidioso problema alla caviglia, che lo tormenta ormai da un mese, non è ancora terminato. Secondo quanto riportato stamattina da La Gazzetta dello Sport, il giocatore non ha ancora una data certa per il ritorno in campo, ma la prossima settimana sarà decisiva: è previsto infatti un aumento dei carichi di lavoro per testare la risposta dell’articolazione e provare a riavvicinarlo al gruppo.

La situazione dell’infermeria è stata il tema centrale anche della conferenza stampa tenuta giovedì da Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese, con la solita trasparenza, ha fatto il punto sugli indisponibili, confermando le difficoltà per l’americano e le speranze per il messicano, oltre al recupero fondamentale del belga sulla fascia destra.

Infortunio Santiago Gimenez, Allegri ha fatto il punto in conferenza stampa

LE PAROLE DI ALLEGRI – «Pulisic difficilmente sarà della partita, però domani può succedere di tutto e dopodomani uguale. Saelemaekers è a posto, Gimenez la settimana prossima dovrebbe cominciare a rientrare piano piano con la squadra. Tutti gli altri stanno bene».

Parole che lasciano intendere come la gestione di Gimenez sarà estremamente prudente: nessuno vuole rischiare ricadute che potrebbero compromettere il resto della stagione. Stasera, dunque, il peso dell’attacco ricadrà sulle spalle dei compagni disponibili, chiamati a sopperire a queste pesanti assenze per regalare al Diavolo una notte da primato.