Infortunio Santiago Gimenez, Allegri ha una speranza chiara: messaggio al messicano, questo il piano in vista del derby

Infortunio Santiago Gimenez, Massimiliano Allegri vuole portare in panchina l’attaccante messicano per utilizzarlo come arma a gara in corso

In vista del Derby di domenica sera contro l’Inter, il Milan ha certezze e incertezze nel recupero degli infortunati. Se Adrien Rabiot è praticamente certo di tornare a disposizione di Massimiliano Allegri (il rientro in gruppo a Milanello è atteso per oggi), ci sono maggiori dubbi sulle condizioni di Santiago Giménez.

Infortunio Santiago Gimenez, il lavoro sulla caviglia

Il centravanti messicano ha lavorato duramente nelle ultime due settimane a Milanello per smaltire il fastidioso problema alla caviglia che lo tormenta da tempo. Proprio a causa di questo infortunio, Giménez ha saltato la trasferta di Parma ed è rimasto a Milano anche durante la sosta, rinunciando alla convocazione in Nazionale.

Come riferisce La Gazzetta dello Sport, Allegri lo aspetta per il Derby. È ovvio che il messicano non potrà essere al meglio della condizione fisica dopo il lungo stop forzato.

Un jolly per la partita in corso

Nonostante la condizione imperfetta, l’attaccante potrebbe essere comunque un’arma utile per il tecnico rossonero, specialmente da utilizzare a partita in corso. La sua presenza, anche se limitata, garantirebbe ad Allegri una soluzione in più in attacco in una gara cruciale.

Il centrocampo è invece in via di stabilizzazione con il rientro di Rabiot, il cui innesto immediato da titolare è fortemente voluto da Allegri, purché dia le dovute garanzie fisiche. La situazione di Giménez verrà monitorata giorno per giorno fino a domenica.