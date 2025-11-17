Connect with us

Santiago Gimenez in difficoltà in campo ma il gruppo è più unito che mai. L'attaccante lavora per il derby - FOTO

Calciomercato Milan, Lewandowski sogno concreto? L'ultima indiscrezione sulla volontà del Barcellona fa sperare i rossoneri. Cosa succede

Mercato Milan, i rossoneri puntano a giovane un talento della Serie A. Ecco i dettagli e il piano di Furlani

Settore Giovanile Milan, weekend dominante: valanga di gol dalla Primavera femminile all'Under 9

Mercato Milan, caccia a un nuovo attaccante. Ma i piani di Tare dipendono da questo fattore: ecco quale

Santiago Gimenez

Santiago Gimenez, prosegue il recupero dell’attaccante messicano in vista del derby di domenica 23 novembre: il post social

Santiago Giménez è al centro delle discussioni per la sua performance realizzativa: il suo score in campionato è ancora fermo a quota zero, nonostante l’impegno. Il messicano è inoltre ai box a causa di un fastidioso problema alla caviglia, come ammesso sui social, e il suo recupero per il Derby di domenica prossima è ancora in dubbio.

Mentre in campo la sua intesa con i compagni non sembra al top, fuori dal rettangolo di gioco il gruppo costruito da Allegri è più unito che mai.

Santiago Gimenez, l’unione del gruppo di Allegri

Questa armonia è stata rafforzata dall’ultimo post Instagram del numero 7, che ha condiviso una carrellata di foto della squadra riunita in un ristorante durante una cena.

Questo gesto dimostra come il grande gruppo creato da Massimiliano Allegri resti coeso e forte non solo durante gli allenamenti e le partite, ma anche nei momenti liberi. La mentalità di squadra e l’unità fuori dal campo sono pilastri fondamentali per affrontare al meglio le prossime sfide decisive.

