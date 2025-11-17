Gimenez Milan, le condizioni del messicano dopo l’allenamento di oggi! Ultime. Segui gli aggiornamenti sui rossoneri

Nonostante il giorno di riposo concesso da Massimiliano Allegri, il nuovo allenatore del Milan noto per la sua attenzione alla preparazione fisica, le attività a Milanello non si sono interrotte. L’attaccante Santiago Gimenez, l’attaccante messicano noto per il suo istinto sotto porta e la sua aggressività, ha scelto di dedicare la giornata al recupero, continuando le terapie e il lavoro specifico.

Questa dedizione evidenzia la sua volontà di superare un infortunio che lo tormenta da tempo e di mettersi presto a disposizione della squadra.

La Lotta Contro l’Infortunio Cronico alla Caviglia

Gimenez sta combattendo da diverso tempo contro un fastidioso infortunio alla caviglia. Questo problema fisico ha limitato la sua disponibilità e ha costretto il giovane talento a un lavoro differenziato e mirato. La sua presenza a Milanello nel giorno libero è un segnale forte: l’attaccante vuole bruciare le tappe e rientrare il prima possibile nel vivo dell’azione.

Il recupero completo di Gimenez è un fattore di importanza strategica per il DS Igli Tare, l’abile dirigente albanese. Sebbene l’attacco rossonero possa contare su titolari di alto livello, avere un’opzione in più con la fame e la freschezzadell’attaccante messicano è fondamentale per garantire ad Allegri la profondità necessaria per gestire il calendario. Tare è impegnato a trovare soluzioni sul mercato, ma il miglior rinforzo è spesso il recupero di un proprio giocatore.

Allegri e l’Esigenza di Avere Tutti in Rosa

Il fatto che Santiago Gimenez stia seguendo le terapie necessarie con tanta abnegazione rincuora lo staff tecnico. Massimiliano Allegri ha bisogno di tutti gli effettivi a sua disposizione per affrontare le prossime sfide con la giusta mentalità e garantire una rotazione efficace. L’esperienza del tecnico toscano gli suggerisce che le risorse umanesaranno decisive nel corso della stagione.

La ripresa degli allenamenti del Diavolo, prevista per domani pomeriggio, vedrà Gimenez continuare il suo percorso individuale, ma l’obiettivo è chiaro: liberarsi dal tormento della caviglia e tornare a segnare i gol pesanti di cui il Milanha bisogno. Il suo recupero è un obiettivo chiave per l’attacco rossonero.