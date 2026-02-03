News
Infortunio Saelemaekers, tegola in casa Milan: ecco quante partite può saltare il belga
Infortunio Saelemaekers, l’esterno belga, oltre alla partita di questa sera contro il Bologna, dovrebbe saltare anche quella successiva col Pisa
Le notizie che arrivano dall’infermeria rossonera confermano il periodo sfortunato per Alexis Saelemaekers. Nonostante il tentativo di recupero forzato per la trasferta di Roma, il belga ha accusato un riacutizzarsi del problema muscolare, costringendolo a fermarsi nuovamente proprio alla vigilia della sfida di Bologna.
Infortunio Saelemaekers, il report della Gazzetta: tempi e partite a rischio
Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la situazione dell’esterno rossonero richiede ora estrema cautela:
- La Diagnosi: Si tratta di un riacutizzarsi del risentimento all’adduttore sinistro. Il giocatore aveva provato a stringere i denti nelle scorse settimane, ma il dolore è tornato a farsi sentire in modo acuto durante gli ultimi allenamenti a Milanello.
- I Tempi di Recupero: Lo stop previsto è di almeno un paio di settimane. Questo significa che, oltre al posticipo di stasera al Dall’Ara, Saelemaekers salterà quasi certamente anche la sfida contro il Pisa del 13 febbraio.
- Obiettivo Rientro: Lo staff medico punta ora a riaverlo al 100% per la gara successiva evitando nuove ricadute che potrebbero compromettere il finale di stagione.
Le mosse di Allegri
Con l’assenza certificata del belga e il forfait di Pulisic, le rotazioni sulle fasce sono ridotte al minimo. Allegri rilancia Zachary Athekame sulla destra nel suo 3-5-1-1, chiedendo allo svizzero quegli equilibri tattici che Saelemaekers garantiva con continuità.