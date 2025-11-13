Infortunio Rabiot, importantissima indiscrezione dalla Francia! Rientro in gruppo vicino, le ultime sul centrocampista

Infortunio Rabiot, dalla Francia arriva un’importante indiscrezione: il centrocampista francese rientrerà in gruppo martedì

Ottime notizie arrivano dall’infermeria del Milan. Il centrocampista francese Adrien Rabiot è ormai prossimo a rientrare in gruppo, un segnale cruciale per Massimiliano Allegri in vista della ripresa del campionato.

Secondo quanto riportato da L’Équipe, autorevole fonte francese, il rientro completo di Rabiot in allenamento con la squadra è atteso per l’inizio della prossima settimana.

Infortunio Rabiot, stop terminato e ruolo cruciale

Il centrocampista, fermato da un infortunio muscolare abbastanza grave, ha lavorato sodo durante la sosta per le Nazionali. Il suo rientro è fondamentale per il Milan, specialmente in un momento in cui la mediana necessita di forza fisica, dinamismo e qualità.

Allegri considera Rabiot un elemento chiave del suo schema. Le sue capacità di rottura del gioco e i suoi inserimenti offensivi sono essenziali per il filtro di cui la difesa rossonera ha bisogno, come sottolineato recentemente anche da Fabio Capello.

La piena disponibilità di Rabiot rappresenterà un rinforzo determinante per affrontare il ciclo di partite che precede la pausa natalizia. La ripresa degli allenamenti in gruppo segnerà l’inizio del conto alla rovescia per rivederlo in campo da titolare.