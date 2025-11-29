Connect with us

Infortunio Pulisic, quando rientra l’americano? Stilata la tabella di marcia, Allegri incrocia le dita

Infortunio Pulisic: guaio muscolare per l’americano che salta il match di stasera, Allegri punta tutto sulla voglia di riscatto del francese ex Chelsea

La notizia più rilevante a poche ore dal fischio d’inizio riguarda l’Infortunio Pulisic, che costringe Max Allegri a rivedere i piani per la delicata sfida di San Siro contro la Lazio. Come riporta questa mattina La Gazzetta dello Sport, l’attaccante americano non è stato convocato a causa di un affaticamento alla coscia rimediato qualche giorno fa in allenamento. Un’assenza pesante, considerando che l’ex Chelsea era stato il protagonista assoluto del derby vinto contro l’Inter domenica scorsa con il suo gol decisivo. Fortunatamente, il problema non desta particolare preoccupazione nello staff medico rossonero: lo stop è precauzionale e il suo rientro è già programmato tra la gara di Coppa Italia di giovedì, sempre contro i biancocelesti, e il successivo impegno di campionato contro il Torino previsto per lunedì 8 dicembre.

Infortunio Pulisic, Nkunku il sostituto

Senza l’intelligenza tattica e i gol dell’americano, Allegri è pronto a ridisegnare il reparto offensivo affidandosi a forze fresche. Gli indizi della rifinitura di ieri a Milanello suggeriscono una maglia da titolare per Christopher Nkunku. Il francese è stato provato al fianco di Rafael Leao e sembra aver vinto il ballottaggio con Ruben Loftus-Cheek, offrendo una grande occasione per dimostrare il suo valore in un match di alta classifica.

C’è invece un sospiro di sollievo per quanto riguarda Alexis Saelemaekers: il belga, che si era fermato mercoledì per un fastidio alla schiena simile allo stop del compagno, ha smaltito in fretta il problema. Sarà dunque regolarmente in campo dal primo minuto sulla fascia destra per garantire equilibrio e corsa. Confermate invece le assenze di Santiago Gimenez e Zachary Athekame, che proseguono i rispettivi programmi di recupero e restano fuori dalla lista degli arruolabili per stasera.

