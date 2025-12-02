Infortunio Pulisic, Allegri spera nel recupero dell’americano: prossime ore decisive. Ex Chelsea in panchina all’Olimpico?

Infortunio Pulisic, Allegri attende segnali da Pulisic per la sfida di Coppa Italia, mentre l’attaccante messicano alza i ritmi ma resta fuori

L’avvicinamento al delicato ottavo di finale di Coppa Italia contro la Lazio tiene col fiato sospeso l’ambiente rossonero, con Massimiliano Allegri che attende risposte fondamentali dall’infermeria di Milanello. Il focus principale dello staff tecnico è rivolto alle condizioni di Christian Pulisic: la presenza dello statunitense per la trasferta dell’Olimpico è possibile, ma non scontata. Il tecnico livornese non vuole correre rischi inutili e la decisione definitiva sulla sua convocazione verrà presa soltanto all’ultimo minuto. Tutto dipenderà dalle risposte del muscolo alle sollecitazioni previste nelle prossime, decisive ore di allenamento. Se l’ex Chelsea dovesse dare garanzie di tenuta, si aggregherà al gruppo, altrimenti la prudenza prevarrà in vista dei prossimi impegni di campionato.

Infortunio Pulisic, dilemma verso la Lazio. E Gimenez..

Discorso diverso per quanto riguarda il reparto avanzato e la situazione di Santiago Gimenez. Per l’attaccante messicano il verdetto è già scritto: sarà sicuramente out per la sfida di giovedì sera. Il giocatore non è ancora pronto per tornare in gruppo e proseguirà il suo percorso di recupero differenziato. Tuttavia, arrivano segnali incoraggianti per il futuro prossimo: sebbene si alleni ancora da solo, Gimenez sta iniziando a forzare i carichi di lavoro.

L’aumento dell’intensità nelle sedute individuali è un indizio chiaro che il rientro non è lontano, ma per la Coppa Italia Allegri dovrà fare ancora a meno di lui. La Lazio si avvicina e il Milan si prepara a una gara da dentro o fuori, sperando di poter contare almeno sulla fantasia di Pulisic per scardinare la difesa biancoceleste, mentre per vedere il bomber messicano a pieni giri bisognerà attendere ancora qualche giorno.