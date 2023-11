Infortunio Pulisic, l’americano out con l’Udinese? La situazione

Infortunio Pulisic: l’esterno americano è in ripresa dopo la contrattura rimediata contro il Napoli ma dovrebbe saltare l’Udinese

Come riportato da Tuttosport, Christian Pulisic è sulla via del recupero dalla contrattura muscolare subita al Maradona contro il Napoli.

Tuttavia Pioli non intende rischiarlo e dunque l’ex Chelsea salterà con ogni probabilità Milan–Udinese per poi tornare tirato a lucido contro il PSG in Champions League.