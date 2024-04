Infortunio Pobega, sono due le ipotesi per il rientro: le ultime sul centrocampista, Pioli sorride

Infortunio Pobega, sono due le ipotesi per il rientro: cosa filtra sul centrocampista italiano. Pioli può sorridere

Oltre alla situazione legata a Simon Kjaer, in casa Milan c’è grande soddisfazione anche per il percorso di recupero di Tommaso Pobega, centrocampista italiano fermo dallo scorso 17 dicembre.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, sono due le ipotesi sul tavolo di Pioli e del calciatore: disputare già questo fine settimana uno spezzone con la Primavera di Abate per tornare tra i convocati fra la Roma in Europa League (andata) e la gara di domenica 14 aprile contro il Sassuolo; oppure rinviare il test con la Primavera alla settimana successiva per rientrare poi tra il ritorno con la Roma in Europa e il derby contro l’Inter del prossimo 22 aprile.