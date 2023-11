Infortunio Okafor, altra tegola per Stefano Pioli in vista della sfida contro la Fiorentina: lesione al bicipite femorale destro

Altra tegola in casa Milan in vista della sfida di sabato sera contro la Fiorentina. Come appreso dalla nostra redazione infatti, Noah Okafor, nell’ultima gara giocata con la Svizzera, ha rimediato un infortunio alla coscia.

Gli esami a cui si è sottoposto l’ex Salisburgo hanno evidenziato una lesione al bicipite femorale destro col calciatore che verrà rivalutato tra una settimana. Con la Viola spazio a Jovic.