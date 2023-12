Infortunio Musah, tegola per il Milan e per Pioli: il centrocampista americano salterà anche la gara con la Salernitana

Come riferito da Daniele Longo, giungono brutte notizie in casa Milan per quanto riguarda Yunus Musah.

Il centrocampista americano infatti non ha recuperato dal problema che lo ha tenuto fuori in Milan-Monza e salterà anche la gara con la Salernitana di venerdì sera.