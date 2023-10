Infortunio Loftus-Cheek: Milan in ansia, oggi giornata chiave. ULTIME

Infortunio Loftus-Cheek: Milan in ansia, oggi giornata chiave. Le ULTIME notizie sulle condizioni dell’inglese

Sono ore di grande apprensione in casa Milan per comprendere meglio le condizioni di Ruben Loftus-Cheek, uscito al 29′ della sfida contro la Lazio per un fastidio fra pube e addominali.

Nelle prossime ore il centrocampista inglese svolgerà gli esami che chiariranno l’entità dell’infortunio e delineeranno i tempi di recupero. A riportarlo è Tuttosport.