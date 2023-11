Infortunio Leao, il portoghese accelera: può già rientrare per quella gara. Le ultimissime sul suo recupero

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha fornito preziosi aggiornamenti sui tempi di recupero di Rafael Leao, che si è infortunato alla coscia nell’ultimo match a Lecce.

Il numero 10 del Milan durante la sosta lavorerà per provare a tornare già col Borussia Dortmund il 28 in Champions League, saltando in questo modo di fatto solo la Fiorentina.