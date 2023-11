Infortunio Leao, si allungano i tempi di recupero: ora punta quella partita

Infortunio Leao, si allungano i tempi di recupero dell’attaccante portoghese: ora il numero 10 del Milan punta quella partita

Rischiano di allungarsi ancora i tempi di recupero di Rafael Leao, fermo ai box dalla partita col Lecce prima della sosta per una lesione muscolare.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport il numero 10 del Milan salterà anche la partita col Frosinone e punta ora a rientrare per il match contro l’Atalanta, anche se non è ancora certo il suo rientro per quella sfida.