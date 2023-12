Infortunio Leao, retroscena a Milanello: spunta il dialogo con Pioli

Infortunio Leao, il portoghese non convocato per Atalanta-Milan: spunta il dialogo con Pioli a Milanello. Il retroscena

Come riportato dal Corriere dello Sport, Rafael Leao non è stato convocato per la sfida di oggi tra Atalanta e Milan.

A Milanello il portoghese e Pioli hanno avuto un dialogo al termine dell’allenamento nel quale si è decisa la strategia migliore: Rafa si allenerà a Milanello anche oggi e domani per poi riaggregarsi al gruppo a partire da lunedì. Col Newcastle tornerà dal primo minuto.