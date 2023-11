Infortunio Leao, il Milan non vuole correre rischi: non tornerà prima di quella gara. Tutti gli aggiornamenti

Non arrivano buone notizie da Milanello: si sono allungati i tempi di recupero di Rafael Leao, uscito malconcio dall’ultima gara di campionato che i rossoneri hanno giocato a Lecce.

Come riportato da Tuttosport, il Milan non vuole correre rischi: il portoghese salterà sicuramente Fiorentina e Borussia Dortmund ma è molto probabile che non sarà disponibile nemmeno per il Frosinone.