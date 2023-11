Infortunio Leao, che guaio per il Milan! I tempi di recupero si allungano: può saltare il Borussia Dortmund

Non arrivano buone notizie in casa Milan per quanto riguarda le condizioni di Rafael Leao, infortunatosi nell’ultima uscita a Lecce prima della sosta per le nazionali.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, i tempi sono più lunghi rispetto a quanto sperato: il portoghese non ci sarà nella decisiva gara in Champions League contro il Borussia Dortmund.