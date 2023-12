Infortunio Leao, in arrivo il via libera! La scelta di Pioli per l’Atalanta

Infortunio Leao, sensazioni molto positive e via libera in arrivo: il portoghese andrà in panchina contro l’Atalanta

Come riferito dal Corriere dello Sport, è in arrivo il via libera per la convocazione di Rafael Leao per la sfida di domani tra Atalanta e Milan.

L’allenamento di ieri ha dato ottime indicazioni e se la rifinitura le confermerà Leao andrà in panchina, giocherà uno spezzone di partita per poi ripresentarsi da titolare mercoledì in Champions League contro il Newcastle.