Infortunio Leao, Allegri gongola dopo la grande paura: Rafa può saltare solo una partita. La situazione

Infortunio Leao, sospiro di sollievo in casa Milan: con ogni probabilità Rafa salterà solo la gara di domenica contro il Sassuolo

La preoccupazione che aveva attanagliato il mondo Milan dopo l’uscita anticipata di Rafael Leao nella sfida contro il Torino è stata spazzata via da un esito che ha generato un bel sospiro di sollievo in casa rossonera. Come titola l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport in prima pagina, la notizia è chiara e confortante: «Il Milan non perde Leao: salterà solo il Sassuolo».

Infortunio Leao, Rafa salta solo il Sassuolo?

Gli esami strumentali a cui il giocatore si è sottoposto hanno infatti escluso lesioni muscolari, una diagnosi che permette di guardare al futuro immediato con ritrovato ottimismo. Il problema del portoghese è riconducibile a un semplice quadro infiammatorio all’adduttore destro, per il quale il giocatore ha già iniziato le terapie necessarie.

La tempistica esatta del rientro è difficile da stabilire con certezza, poiché l’infiammazione verrà monitorata giorno per giorno. Ciò che è sicuro, però, è che il numero 10 non verrà rischiato nella prossima sfida di campionato di domenica alle 12.30 contro il Sassuolo.

Tuttavia, il vero focus del club e del giocatore è la Supercoppa Italiana. Nonostante la cautela, c’è fiducia di poter vedere Leao in campo il 18 dicembre nella semifinale contro il Napoli, che si giocherà in Arabia Saudita. Resta da capire, ovviamente, se il suo impiego avverrà dall’inizio della partita o solo a gara in corso per non sovraccaricare l’adduttore appena guarito. La possibilità di avere la sua stella più luminosa a disposizione per una competizione cruciale offre a Max Allegri una risorsa fondamentale, dopo aver temuto un lungo stop che avrebbe potuto minare le ambizioni del Milan in questa fase cruciale della stagione.