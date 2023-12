Infortunio Leao, prossime ore decisive per il portoghese: l’esterno si sottoporrà a nuovi esami che dovranno stabilire questa cosa

Come riferito da Daniele Longo, in casa Milan le prossime ore saranno decisive per quanto riguarda la condizioni di Rafael Leao.

L’esterno portoghese infatti si sottoporrà a nuovi esami per capire se la lesione è scomparsa oppure ancora presente, seppur in forma ridotta.