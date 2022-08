Infortunio Krunic: cosa cambia sul mercato

Oggi Pioli ha annunciato in conferenza stampa l’infortunio di Krunic. Ecco come potrebbe cambiare la strategia sul mercato

Come riportato da Calciomercato.com Anche in una situazione come questa, in cui un nuovo innesto serve oggettivamente tra il rientro di Tonali, la probabile uscita di Bakayoko e lo stop di Krunic, Maldini e Massara continuano a lavorare un passo avanti: l’interesse per Ilic del Verona e Alcaraz del Racing è reale, ma si tratta di due giocatori che per prezzo e condizioni difficilmente possono essere aggrediti in questa sessione; più facile che gli uomini mercato del Diavolo stiano gettando adesso le basi per operazioni future.