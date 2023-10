Infortunio Krunic: il centrocampista bosniaco è in miglioramento. Ci sono due opzioni sul tavolo per il rientro

Tra gli infortunati in casa Milan c’è anche Rade Krunic. Come riferito da calciomercato.com, il centrocampista bosniaco è in netto miglioramento.

L’idea dello staff rossonero è di rimetterlo a disposizione di Pioli tra la gara del 22 ottobre contro la Juve e quella immediatamente successiva contro il PSG (25 ottobre).