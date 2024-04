Infortunio Kjaer, dialogo con Pioli a Milanello: spunta il RETROSCENA sul rientro del danese

Infortunio Kjaer, retroscena con Pioli a Milanello: i due hanno deciso questa cosa sul rientro del danese. Ultime

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, in casa Milan non si vogliono correre rischi per quanto riguarda il rientro in gruppo di Simon Kjaer, tornato acciaccato dagli impegni con la Danimarca.

A tal proposito è spuntato un retroscena: il classe ’89, d’accordo con Pioli, proverà a mettersi a disposizione almeno per la panchina per la gara di sabato pomeriggio contro il Lecce anche se il focus resta la gara di giovedì contro la Roma dove mancherà lo squalificato Tomori.