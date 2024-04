Infortunio Kjaer, il danese non recupera! Due soli centrali a disposizione di Pioli per il derby tra Milan ed Inter: ecco quali

Simon Kjaer è ancora alle prese con l’infortunio muscolare che gli impedirà di prendere parte a Milan Inter. La conferma arriva da Sky Sport, che fa la conta dei difensori centrali a disposizione di Stefano Pioli per il derby.

Sarà una squadra in piena emergenza quella rossonera, ancora una volta in questa stagione: Pioli potrà contare sui soli Gabbia e Tomori come difensori centrali di ruolo. Out per infortunio, oltre al danese, anche Kalulu. Squalificato, invece, Thiaw.