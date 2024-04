Infortunio Kjaer: il danese recupera in extremis per il derby? Cosa filtra da Milanello verso la sfida di stasera

L’edizione odierna di Tuttosport ha fatto il punto sulle condizioni di Simon Kjaer anche e soprattutto in vista del derby di Milano tra Milan e Inter in programma questa sera a San Siro.

Il centrale danese nella giornata di ieri ha lavorato ancora a parte e sembra dunque destinato a non andare nemmeno in panchina. Per questo motivo le scelte in difesa saranno obbligate: giocheranno Tomori e Gabbia.