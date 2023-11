Infortunio Kalulu, svelati i tempi di recupero del difensore rossonero: tra quanto lo riavranno il Milan e Pioli

Attraverso un comunicato ufficiale, il Milan ha reso noto che è perfettamente riuscito l’intervento a cui si è sottoposto Pierre Kalulu.

Svelati anche i tempi di recupero. Il difensore tornerà a disposizioni di Pioli soltanto nel nuovo anno: tempi di recupero stimati in 4 mesi, in campo non prima di marzo dunque.